Развожаев: в Севастополе сбиты украинские беспилотники

Два БПЛА ВСУ сбиты в Севастополе силами военных РФ. Еще несколько украинских дронов заглушены. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.

По его словам, два беспилотных летательных аппарата ВСУ сбиты в районе Качи силами Черноморского флота. Еще несколько БПЛА заглушены. Пострадавших объектов и людей в результате атаки украинских дронов в Севастополе нет.

По информации СМИ, дроны ВСУ постоянно совершают атаки на Севастополь и Крым. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.