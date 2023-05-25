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Развожаев: в Севастополе сбиты украинские беспилотники

25 мая 2023 06:15
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Два БПЛА ВСУ сбиты в Севастополе силами военных РФ. Еще несколько украинских дронов заглушены. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев, пишет РИА Новости. 

По его словам, два беспилотных летательных аппарата ВСУ сбиты в районе Качи силами Черноморского флота. Еще несколько БПЛА заглушены. Пострадавших объектов и людей в результате атаки украинских дронов в Севастополе нет. 

По информации СМИ, дроны ВСУ постоянно совершают атаки на Севастополь и Крым. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. 

# Международная политика # Михаил Развожаев

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