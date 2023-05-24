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Население Испании достигло исторического максимума – свыше 48 млн человек

24 мая 2023 17:21
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Новости Испании. Население Испании достигло исторического максимума, превысив 48 миллионов человек в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил национальный институт статистики страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Население Испании достигло исторического максимума – свыше 48 млн человек-1

Из доклада специалистов следует, что прирост населения в основном связан с числом приезжих. Сейчас количество иностранцев в Испании максимальное с 2008 года. При этом больше всего иммигрантов зарегистрировано в Мадриде, Валенсии и Каталонии. В основном это жители Колумбии, Марокко, Венесуэлы и Перу. 

# Статистика # Новости Испании # Фотофакт

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