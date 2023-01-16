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Британию ждёт новая череда забастовок

16 января 2023 07:51
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Новости Великобритании. Британия готовится к новым забастовкам медиков. На этот раз медсестры намерены устроить ночные протесты 18 и 19 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британию ждёт новая череда забастовок-1

В последние дни правительство провело несколько переговоров с профсоюзами, но взаимопонимания достигнуто не было. Поэтому череда забастовок продолжится. Вот только власти нашли новый способ борьбы с беспорядками. В парламент внесен законопроект, согласно которому некоторые члены профсоюзов обязаны работать даже во время стачек.

Напомним, в Королевстве проходит серия протестов. Железнодорожники, сотрудники почты и представители других профессий выступают за повышение заработной платы соизмеримо с инфляцией.

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# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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