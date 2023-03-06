Британия запретит нелегальным мигрантам получать гражданство

Новости Великобритании. Несладко приходится беженцам и в Великобритании. Там раз и навсегда решили избавиться от них. Правительство намерено ввести бессрочный запрет на получение гражданства всех, кто незаконно попал в Королевство на лодках через Ла-Манш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех, кого поймают, ждет незавидная участь. Их будут сразу высылать в Руанду, с которой заключено соответствующее соглашение, или в другие третьи страны. После оформления всех бюрократических процедур и документов беженцам навсегда будет запрещен въезд в Великобританию. Только в 2022 году в страну через Ла-Манш пытались незаконно попасть около 46 тысяч человек, а в нынешнем, по прогнозам, это количество может превысить 65 тысяч. Глава британского правительства ранее назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных целей своего кабинета.