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Британия запретит нелегальным мигрантам получать гражданство

06 марта 2023 12:04
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Новости Великобритании. Несладко приходится беженцам и в Великобритании. Там раз и навсегда решили избавиться от них. Правительство намерено ввести бессрочный запрет на получение гражданства всех, кто незаконно попал в Королевство на лодках через Ла-Манш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия запретит нелегальным мигрантам получать гражданство-1

Всех, кого поймают, ждет незавидная участь. Их будут сразу высылать в Руанду, с которой заключено соответствующее соглашение, или в другие третьи страны. После оформления всех бюрократических процедур и документов беженцам навсегда будет запрещен въезд в Великобританию. Только в 2022 году в страну через Ла-Манш пытались незаконно попасть около 46 тысяч человек, а в нынешнем, по прогнозам, это количество может превысить 65 тысяч. Глава британского правительства ранее назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных целей своего кабинета.

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# Беженцы # Риши Сунак # Новости Великобритании # Фотофакт

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