Наводнения в Малайзии. Эвакуированы 40 тысяч местных жителей, есть погибшие

Новости Малайзии. Четыре человека погибли при масштабных наводнениях в Малайзии. От стихии большего всего пострадали южные районы страны. Там под водой оказались десятки населенных пунктов и сотни дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уничтожены тысячи гектаров сельхозполей. Из зоны бедствия эвакуировано 40 тысяч местных жителей. Для них власти организовали более 200 временных лагерей. Наводнения в Малайзии являются обычным явлением во время ежегодного сезона дождей с октября по март, но это оказалось одним из самых крупных. При этом, по прогнозам синоптиков, сильные ливни будут идти еще несколько дней.