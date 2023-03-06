Прямой эфир

Наводнения в Малайзии. Эвакуированы 40 тысяч местных жителей, есть погибшие

06 марта 2023 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Малайзии. Четыре человека погибли при масштабных наводнениях в Малайзии. От стихии большего всего пострадали южные районы страны. Там под водой оказались десятки населенных пунктов и сотни дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения в Малайзии. Эвакуированы 40 тысяч местных жителей, есть погибшие-1

Уничтожены тысячи гектаров сельхозполей. Из зоны бедствия эвакуировано 40 тысяч местных жителей. Для них власти организовали более 200 временных лагерей. Наводнения в Малайзии являются обычным явлением во время ежегодного сезона дождей с октября по март, но это оказалось одним из самых крупных. При этом, по прогнозам синоптиков, сильные ливни будут идти еще несколько дней.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
12 человек погибли в крупном ДТП в Перу. Среди жертв есть дети
06 марта 2023 08:26

12 человек погибли в крупном ДТП в Перу. Среди жертв есть дети

В адрес Вучича зазвучали обвинения в госизмене из-за нерешения вопроса с Косово
06 марта 2023 08:25

В адрес Вучича зазвучали обвинения в госизмене из-за нерешения вопроса с Косово

В Австрии прошли митинги против поставок оружия Украине
06 марта 2023 08:07

В Австрии прошли митинги против поставок оружия Украине