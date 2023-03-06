Французские танки доставят в Украину в ближайшие дни

Первые французские танки AMX-10 RC будут находиться на территории Украины уже в ближайшее время, заявил глава Гендирекции по вооружению Франции Эммануэль Шива, цитирует его ТАСС.

Сколько боевой техники Франция передала Киеву, Шива не озвучивает, пояснив, что информация запрещена к разглашению. Он только отметил, что танки уже доставляются к месту назначения.

Сообщается, что Париж уже передал Киеву восемнадцать САУ Caesar, еще двенадцать также планируется отправить в Украину. Со стороны Франции также переданы Киеву ракетные установки, системы противовоздушной обороны.