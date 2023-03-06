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Французские танки доставят в Украину в ближайшие дни

06 марта 2023 11:01
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Первые французские танки AMX-10 RC будут находиться на территории Украины уже в ближайшее время, заявил глава Гендирекции по вооружению Франции Эммануэль Шива, цитирует его ТАСС.

Сколько боевой техники Франция передала Киеву, Шива не озвучивает, пояснив, что информация запрещена к разглашению. Он только отметил, что танки уже доставляются к месту назначения.  

Сообщается, что Париж уже передал Киеву восемнадцать САУ Caesar, еще двенадцать также планируется отправить в Украину. Со стороны Франции также переданы Киеву ракетные установки, системы противовоздушной обороны. 

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# Международная политика

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