Эрхан: Вашингтон и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина и Зеленского

Соединенные Штаты Америки и Британия хотят максимально продлить украинский конфликт. Об этом заявил член Совбеза Турции Чагры Эрхан, приводит его слова РИА Новости.

Эрхан сообщил, что США и Британия выступают против организации президентом Турции встречи Путина и Зеленского. Они не заинтересованы в мире, сказал представитель турецкого Совбеза, а важны результаты и компромисс. Ранее сообщалось, что Эрдоган двадцать четвертого февраля во время переговоров по телефону с Зеленским заявил, что Турция готова принять участие в урегулировании ситуации в Украине.