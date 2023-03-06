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Эрхан: Вашингтон и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина и Зеленского

06 марта 2023 08:51
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Соединенные Штаты Америки и Британия хотят максимально продлить украинский конфликт. Об этом заявил член Совбеза Турции Чагры Эрхан, приводит его слова РИА Новости.

Эрхан сообщил, что США и Британия выступают против организации президентом Турции встречи Путина и Зеленского. Они не заинтересованы в мире, сказал представитель турецкого Совбеза, а важны результаты и компромисс. Ранее сообщалось, что Эрдоган двадцать четвертого февраля во время переговоров по телефону с Зеленским заявил, что Турция готова принять участие в урегулировании ситуации в Украине.  

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# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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