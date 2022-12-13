Институт Гэллапа: главной проблемой США американцы считают слабое руководство

Новости США. Американцы считают слабое руководство главной проблемой США. Это показал опрос, проведенный институтом Гэллапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его данным, именно правительство, точнее, виды его деятельности, больше всего беспокоят жителей Штатов. На втором месте высокая стоимость жизни и инфляция. На третьем – экономика в целом. И лишь процент опрошенных обеспокоен взаимоотношениями США с Россией.