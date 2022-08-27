Прямой эфир

Самая страшная гуманитарная катастрофа десятилетия в Пакистане – целые районы затоплены дождями

27 августа 2022 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. Наводнения в Пакистане унесли жизни почти тысячи человек. Более трети из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая страшная гуманитарная катастрофа десятилетия в Пакистане – целые районы затоплены дождями-1

Разрушено порядка полумиллиона жилых домов, буквально смыты дороги, мосты и электростанции. На юге страны под водой оказались целые районы.

Муссонные дожди продолжаются в стране с середины июня. Власти справедливо назвали это стихийное бедствие «самой страшной гуманитарной катастрофой десятилетия». В Пакистане объявлена чрезвычайная ситуация.

# Наводнение # Новости Пакистана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США потратит ещё 180 млн долларов на военную помощь Украине
27 августа 2022 11:23

США потратит ещё 180 млн долларов на военную помощь Украине

В Европе продажи обогревателей в рекордную жару обогнали бассейны и пляжные зонтики
27 августа 2022 11:21

В Европе продажи обогревателей в рекордную жару обогнали бассейны и пляжные зонтики

В школах штата Миссури теперь можно будет бить детей – даже создали специальную лопатку
27 августа 2022 09:16

В школах штата Миссури теперь можно будет бить детей – даже создали специальную лопатку