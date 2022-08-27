Самая страшная гуманитарная катастрофа десятилетия в Пакистане – целые районы затоплены дождями

Новости Пакистана. Наводнения в Пакистане унесли жизни почти тысячи человек. Более трети из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Наводнения в Пакистане унесли жизни почти тысячи человек. Более трети из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрушено порядка полумиллиона жилых домов, буквально смыты дороги, мосты и электростанции. На юге страны под водой оказались целые районы.
Муссонные дожди продолжаются в стране с середины июня. Власти справедливо назвали это стихийное бедствие «самой страшной гуманитарной катастрофой десятилетия». В Пакистане объявлена чрезвычайная ситуация.