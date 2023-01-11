Британия осталась без скорой помощи – медики не вышли на работу

Новости Великобритании. Представители британской сферы здравоохранения снова бастуют из-за низкой заработной платы и условий труда. Сегодня, 11 января, на работу не вышли сотрудники скорой помощи,

Участие в стачках принимают парамедики, операторы по вызову, водители Англии и Уэльса. Поводом для очередной забастовки стала недавняя встреча медиков с министром здравоохранения. Переговоры буквально закончились ничем. В результате активисты вышли на улицы с плакатами и транспарантами и устроили пикет у лондонской службы скорой помощи. Сегодня Британия переживает целую волну забастовок. Основная претензия населения – низкие зарплаты, несоизмеримые с растущей инфляцией, а она по-прежнему находится на максимальном уровне за последние 40 лет.