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Британия осталась без скорой помощи – медики не вышли на работу

11 января 2023 17:55
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Новости Великобритании. Представители британской сферы здравоохранения снова бастуют из-за низкой заработной платы и условий труда. Сегодня, 11 января, на работу не вышли сотрудники скорой помощи,

Британия осталась без скорой помощи – медики не вышли на работу-1

Участие в стачках принимают парамедики, операторы по вызову, водители Англии и Уэльса. Поводом для очередной забастовки стала недавняя встреча медиков с министром здравоохранения. Переговоры буквально закончились ничем. В результате активисты вышли на улицы с плакатами и транспарантами и устроили пикет у лондонской службы скорой помощи. Сегодня Британия переживает целую волну забастовок. Основная претензия населения – низкие зарплаты, несоизмеримые с растущей инфляцией, а она по-прежнему находится на максимальном уровне за последние 40 лет.

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# Забастовка # Стивен Баркли # Новости Великобритании # Фотофакт

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