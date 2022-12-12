В Улан-Баторе не утихают протесты. Люди требуют отставки чиновников

Новости Монголии. Девятый день не утихают протесты в Улан-Баторе. Собравшиеся на площади люди требуют прозрачного расследования уголовного дела о краже угля при его экспорте в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне около 20 человек, объявившие о сидячей забастовке, ночевали перед Дворцом правительства. Не испугал митингующих даже 20-градусный мороз. Они пели песни и угощали друг друга горячим чаем. Люди требуют отставки ряда чиновников, подозреваемых в коррупции и злоупотреблении властью.