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В Улан-Баторе не утихают протесты. Люди требуют отставки чиновников

12 декабря 2022 11:01
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Новости Монголии. Девятый день не утихают протесты в Улан-Баторе. Собравшиеся на площади люди требуют прозрачного расследования уголовного дела о краже угля при его экспорте в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Улан-Баторе не утихают протесты. Люди требуют отставки чиновников-1

Накануне около 20 человек, объявившие о сидячей забастовке, ночевали перед Дворцом правительства. Не испугал митингующих даже 20-градусный мороз. Они пели песни и угощали друг друга горячим чаем. Люди требуют отставки ряда чиновников, подозреваемых в коррупции и злоупотреблении властью.

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# Акции протеста # Фотофакт

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