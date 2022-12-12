Наводнение затопило турецкую Анталью. По улицам плавают припаркованные машины

Новости Турции. Турецкий курорт Анталья переживает крупнейшее наводнение за 50 лет. Улицы превратились в реки, по которым буквально плывут ранее припаркованные автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордное количество осадков привело также к обрушению мостов. В некоторых районах отменены занятия в школах. Жителям советуют по возможности оставаться дома, ведь прогнозы синоптиков пока не очень оптимистичны. По мнению специалистов, дожди продолжатся как минимум до конца недели.