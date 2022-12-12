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Наводнение затопило турецкую Анталью. По улицам плавают припаркованные машины

12 декабря 2022 11:16
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Новости Турции. Турецкий курорт Анталья переживает крупнейшее наводнение за 50 лет. Улицы превратились в реки, по которым буквально плывут ранее припаркованные автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение затопило турецкую Анталью. По улицам плавают припаркованные машины-1

Рекордное количество осадков привело также к обрушению мостов. В некоторых районах отменены занятия в школах. Жителям советуют по возможности оставаться дома, ведь прогнозы синоптиков пока не очень оптимистичны. По мнению специалистов, дожди продолжатся как минимум до конца недели.

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# Природные катаклизмы # Новости Турции # Фотофакт

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