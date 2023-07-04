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НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления

04 июля 2023 18:52
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НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления. Об этом сообщил председатель военного комитета Альянса в эфире радиостанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления-1

Решение объединения Бауэр объяснил тем, что невозможно наладить полноценное обучение украинских летчиков и технических специалистов под пулями. Сложности также возникают и с логистической поддержкой. Так что вопрос с поставкой долгожданных Украиной истребителей – цитата – не будет решен в краткосрочной перспективе. Официально Киев на заявление пока не отреагировал.

# Международная политика # Фотофакт

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