НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления. Об этом сообщил председатель военного комитета Альянса в эфире радиостанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение объединения Бауэр объяснил тем, что невозможно наладить полноценное обучение украинских летчиков и технических специалистов под пулями. Сложности также возникают и с логистической поддержкой. Так что вопрос с поставкой долгожданных Украиной истребителей – цитата – не будет решен в краткосрочной перспективе. Официально Киев на заявление пока не отреагировал.