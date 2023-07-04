В Эстонии число безработных превысило 50 тысяч человек

Сегодня число нетрудоустроенных граждан в стране превышает 50 тысяч человек. При этом почти 5 тысяч из них – это украинские беженцы. Показатель безработицы уже выше, чем результат даже недельной давности. Любопытно, что сайты с вакансиями полны предложений, а работодатели все равно жалуются на сложности с поиском персонала. Дело в зарплате, считают эксперты. Они не растут вместе с ценами в стране, а работать за копейки желающих немного. Так, только в Таллине нетрудоустроенными остаются 24 тысячи граждан.