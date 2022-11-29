Во Флориде полностью сгорел магазин пиротехники

ЧП произошло после того, как в торговый зал на полном ходу влетела машина. От удара или еще по другой причине сдетонировали хранящиеся там фейерверки. Как сообщили в полиции, причиной происшествия стало столкновение двух авто на перекрестке, одно из них вылетело на тротуар и протаранило магазин, после чего начался пожар. К сожалению, не обошлось без жертв, водитель машины скончался до приезда медиков.

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