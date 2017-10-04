Бразильская полиция предотвратила крупнейшее ограбление банка в истории страны: преступники могли украсть 300 миллионов долларов

Новости Бразилии. В Бразилии предотвращено крупнейшее ограбление банка в истории страны. По информации СМИ, полиция обнаружила туннель длиной 600 метров, который вел из логова грабителей в филиал одного из бразильских банков. В туннеле было проведено электричество, своды были укреплены стойками из металла и дерева. По словам полиции, туннель был достаточного размера, чтобы в нем мог встать в полный рост и передвигаться взрослый человек.

Каждый из членов банды инвестировал в постройку подземного хода до банка, в хранилище которого находился 1 миллиард реалов (около 300 миллионов долларов). Полиция наблюдала за группой несколько месяцев. Когда строительство туннеля было завершено, несостоявшихся грабителей арестовали. Под стражей находятся 16 членов банды – все лидеры также арестованы.