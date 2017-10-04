Бразильская полиция предотвратила крупнейшее ограбление банка в истории страны: преступники могли украсть 300 миллионов долларов
Новости Бразилии. В Бразилии предотвращено крупнейшее ограбление банка в истории страны.
По информации СМИ, полиция обнаружила туннель длиной 600 метров, который вел из логова грабителей в филиал одного из бразильских банков. В туннеле было проведено электричество, своды были укреплены стойками из металла и дерева.
По словам полиции, туннель был достаточного размера, чтобы в нем мог встать в полный рост и передвигаться взрослый человек.
Каждый из членов банды инвестировал в постройку подземного хода до банка, в хранилище которого находился 1 миллиард реалов (около 300 миллионов долларов).
Полиция наблюдала за группой несколько месяцев. Когда строительство туннеля было завершено, несостоявшихся грабителей арестовали.
Под стражей находятся 16 членов банды – все лидеры также арестованы.
Самым крупным ограблением банка на данный момент считается кража 282 миллионов долларов из банка, расположенного в Багдаде. Инцидент произошел в 2007 году. Большая часть этого инцидента окутана тайной, но после в ночь после ограбления вместе с деньгами исчезли два охранника банковского хранилища.
В 1987 году в Лондоне из Депозита безопасности Найтсбридж было украдено наличные, драгоценности и другие ценные вещи на сумму в 200 миллионов долларов. Преступление совершил итальянец Валерио Виччеи, который за всю жизнь был замешан более чем в полусотне крупных грабежей. У преступника была поддержка ряда вооруженных сообщников.
Крупнейшей кражей наличных денег в британской истории стало ограбление банка в графстве Кент в 2006 году. Преступники украли 100 миллионов долларов. Вооруженная банда похитила руководителя филиала, его семью, 14 сотрудников и заставила их открыть клетки с деньгами. Заложников оставили в них после ограбления. Большинство преступников из этой банды были пойманы и осуждены, однако ходят слухи, что один из грабителей все еще где-то живет на похищенные деньги.
За несколько лет из музеев Британии украли около 600 экспонатов на миллион фунтов стерлингов – здесь подробнее.