Власти Испании: референдум в Каталонии может оказать негативное влияние на испанскую экономику

Новости Испании. Референдум о независимости Каталонии может оказать негативное влияние на испанскую экономику – снизить уровень потребления в стране, подорвать доверие инвесторов и ослабить евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, спустя сутки после проведения референдума в пока еще испанской Каталонии началась всеобщая забастовка. В Барселоне остановился общественный транспорт, а митингующие заполонили десятки улиц. За отделение от федерального центра проголосовали 90% избирателей. Официальный Мадрид поспешил заявить о незаконности референдума. Его позицию поддержала и Еврокомиссия.