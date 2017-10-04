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Власти Испании: референдум в Каталонии может оказать негативное влияние на испанскую экономику

04 октября 2017 06:59
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Новости Испании. Референдум о независимости Каталонии может оказать негативное влияние на испанскую экономику – снизить уровень потребления в стране, подорвать доверие инвесторов и ослабить евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Испании: референдум в Каталонии может оказать негативное влияние на испанскую экономику-1

Такую оценку дают финансовые власти Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, спустя сутки после проведения референдума в пока еще испанской Каталонии началась всеобщая забастовка. В Барселоне остановился общественный транспорт, а митингующие заполонили десятки улиц. За отделение от федерального центра проголосовали 90% избирателей. Официальный Мадрид поспешил заявить о незаконности референдума. Его позицию поддержала и Еврокомиссия.

# Акции протеста # Фотофакт

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