Прямой эфир

За несколько лет из музеев Британии украли около 600 экспонатов на миллион фунтов стерлингов

02 октября 2017 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. За последние годы британские музеи лишились ценностей на миллион фунтов стерлингов. Были украдены порядка 600 экспонатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее известны из них – кольцо Cartier стоимостью 750 тысяч фунтов и редкий вид кварца.

Среди пострадавших от рук злоумышленников Британский музей, Музей Шотландии, Музей науки, а также Имперский военный музей. При всем этом глава службы безопасности Искусствоведческого совета Великобритании заявил, что для беспокойства нет повода, безопасность находится на должном уровне.

За несколько лет из музеев Британии украли около 600 экспонатов на миллион фунтов стерлингов-1

# Фотофакт # Кража # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве задержали боевиков террористической организации
02 октября 2017 17:10

В Москве задержали боевиков террористической организации

Пожар в жилом доме на северо-востоке Франции унес жизни 5 человек
02 октября 2017 16:54

Пожар в жилом доме на северо-востоке Франции унес жизни 5 человек

Взрыв газового баллона в Италии: пострадали три человека
02 октября 2017 16:50

Взрыв газового баллона в Италии: пострадали три человека