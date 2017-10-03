В Барселоне тысячи людей продолжают митинг за независимость Каталонии: кадры с места событий

Новости Беларуси. Многотысячный митинг проходит в испанской Барселоне. Люди выступают против жестких действий полиции в день проведения референдума о независимости, который не признают испанские власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Наша судьба – быть самостоятельными и не смотреть никому в рот»: жители вышли на улицы и рассказали, что думают о референдуме в Каталонии
В толпе то и дело начинают исполнять песню известного каталонского певца, которая в эти дни стала гимном плебисцита. За ситуацией пристально следит полиция.