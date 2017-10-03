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В Барселоне тысячи людей продолжают митинг за независимость Каталонии: кадры с места событий

03 октября 2017 18:07
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Новости Беларуси. Многотысячный митинг проходит в испанской Барселоне. Люди выступают против жестких действий полиции в день проведения референдума о независимости, который не признают испанские власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В толпе то и дело начинают исполнять песню известного каталонского певца, которая в эти дни стала гимном плебисцита. За ситуацией пристально следит полиция.

В Барселоне тысячи людей продолжают митинг за независимость Каталонии: кадры с места событий-1

Одновременно в городе проходят и другие акции. Большинство магазинов закрыты, перекрыты многие улицы, не работает метро и наземный транспорт. Напоминаем, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября.

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Окончательные результаты еще не оглашены, а по предварительным отделению автономии от Испании сказали «да» 90 % проголосовавших.

# Акции протеста # Фотофакт

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