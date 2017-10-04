В Литве сильные ливни: ущерб фермеров – не менее 40 млн евро

Новости Литвы. Из-за сильных ливней в Литве могут объявить экстремальную ситуацию. Выпавшее за короткое время количество осадков в 3-4 раза превышает многолетнюю норму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столь критической ситуации не было 40 лет. Предварительные подсчеты показали: убытки фермеров – не менее 40 миллионов евро. По сути, объявление экстремальных условий – обращение в Еврокомиссию за возможной компенсацией ущерба, а также шанс использовать резервный фонд правительства для исправления ситуации.