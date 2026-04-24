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США намерены выгнать Испанию из НАТО

24 апреля 2026 10:47
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США, помимо военной операции против Ирана, начали скрытую войну против собственных союзников по НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пентагон разработал варианты наказаний для стран Альянса, отказавшихся поддержать Вашингтон в ближневосточном конфликте.

Об этом сообщило британское информагентство Рейтерс. Среди государств, чья позиция вызвала недовольство США, называют Испанию. В американском военном ведомстве сейчас рассматривают вопрос о лишении ее членства в НАТО.

Как сообщили в Пентагоне, это никак не повлияет на американские военные операции, но будет показательным наказанием. Правда там не уточнили, существует ли вообще процедура исключения страны из Альянса. Возмущение Белого дома вызвало решение Мадрида запретить США использовать свои базы и воздушное пространство для возможных военных действий против Ирана. Впрочем, Испания не единственная в черном списке. Белый дом разделил страны НАТО на «хороших» и «плохих». Кто именно куда попал, официально не раскрывается. Зато известно, что Вашингтон планирует отстранять непослушные государства от ключевых позиций в Альянсе и выводить из них свой военный контингент.

# Международная политика # США

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