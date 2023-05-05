В Гаити пожар дотла уничтожил популярный уличный рынок

Новости Гаити. Пожар сравнял с землей популярный уличный рынок Гаити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло ночью, вскоре на место прибыли пожарные. Но их запасы воды быстро закончились.

Резервуаров поблизости не было, и каждый раз машины приходилось отправлять на базу, чтобы восполнить запасы воды. Из-за этого потушить пожар долго не удавалось, обуздать стихию спасатели смогли лишь к утру.