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В Гаити пожар дотла уничтожил популярный уличный рынок

05 мая 2023 08:44
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Новости Гаити. Пожар сравнял с землей популярный уличный рынок Гаити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло ночью, вскоре на место прибыли пожарные. Но их запасы воды быстро закончились.  

В Гаити пожар дотла уничтожил популярный уличный рынок-1

Резервуаров поблизости не было, и каждый раз машины приходилось отправлять на базу, чтобы восполнить запасы воды. Из-за этого потушить пожар долго не удавалось, обуздать стихию спасатели смогли лишь к утру. 

В Гаити пожар дотла уничтожил популярный уличный рынок-4

Причины ЧП неизвестны. В результате инцидента сгорело 900 торговых палаток.  

# Пожар # Фотофакт

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