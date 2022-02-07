Боррель: цены на газ в Евросоюзе за год выросли в 6-10 раз

Цены на газ в Евросоюзе за год выросли в 6-10 раз. Об этом накануне в своем блоге написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цены на газ в Евросоюзе за год выросли в 6-10 раз. Об этом накануне в своем блоге написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причину выделил весьма абстрактно: проблемы в мире со спросом и предложением. Важно, что резкий рост цен неминуемо приведет к увеличению стоимости электроэнергии и спровоцирует инфляцию.