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Боррель: цены на газ в Евросоюзе за год выросли в 6-10 раз

07 февраля 2022 09:24
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Цены на газ в Евросоюзе за год выросли в 6-10 раз. Об этом накануне в своем блоге написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Боррель: цены на газ в Евросоюзе за год выросли в 6-10 раз-1

Причину выделил весьма абстрактно: проблемы в мире со спросом и предложением. Важно, что резкий рост цен неминуемо приведет к увеличению стоимости электроэнергии и спровоцирует инфляцию.  

# Экономический кризис # Жозеп Боррель # Фотофакт

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