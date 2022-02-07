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Новый подвид коронавируса ещё заразнее предыдущего. Что ещё известно о «стелс-омикроне»?

07 февраля 2022 08:23
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В мире уже зафиксирован новый подвид коронавируса. Ученые назвали его «стелс-омикроном», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый подвид коронавируса ещё заразнее предыдущего. Что ещё известно о «стелс-омикроне»?-1

Более заразный и менее изученный – новый штамм уже регистрируют в России. Несмотря на большую скорость распространения, протекать болезнь будет так же, как в случае с «омикроном». Все те же симптомы и последствия. По статистике, в России с появлением «стелс-омикрона» число госпитализаций не увеличилось. Что лишь подтверждает теорию об относительно легком переносе заболевания.

# Коронавирус # Фотофакт

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