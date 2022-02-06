Елизавета II отмечает 70-летие восхождения на престол. Британцев ждут четырёхдневные выходные

Новости Великобритании. 70 лет на троне. Юбилей правления Елизаветы II. Дата солидная, но 6 февраля широко отмечать ее не принято, ведь это день утраты отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. 70 лет на троне. Юбилей правления Елизаветы II. Дата солидная, но 6 февраля широко отмечать ее не принято, ведь это день утраты отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтому выходные королева проводит в своем любимом загородном поместье Сандрингем. Место выбрано в память об ушедшем в 2021 году супруге. Однако не обойдется юбилейный год и без праздничных мероприятий. Правда, большая их часть запланирована на июнь.
Британцев ждут четырехдневные выходные, когда они смогут посетить Сандрингем и замок Балморал в Шотландии – частную резиденцию королевы. Также ожидается парад с участием почти полутора тысяч военнослужащих и 400 музыкантов, праздничные службы и обед на открытом воздухе, где за полукилометровым столом разместятся больше полутора тысяч приглашенных.