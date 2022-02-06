Елизавета II отмечает 70-летие восхождения на престол. Британцев ждут четырёхдневные выходные

Новости Великобритании. 70 лет на троне. Юбилей правления Елизаветы II. Дата солидная, но 6 февраля широко отмечать ее не принято, ведь это день утраты отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому выходные королева проводит в своем любимом загородном поместье Сандрингем. Место выбрано в память об ушедшем в 2021 году супруге. Однако не обойдется юбилейный год и без праздничных мероприятий. Правда, большая их часть запланирована на июнь.