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Елизавета II отмечает 70-летие восхождения на престол. Британцев ждут четырёхдневные выходные

06 февраля 2022 12:44
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Новости Великобритании. 70 лет на троне. Юбилей правления Елизаветы II. Дата солидная, но 6 февраля широко отмечать ее не принято, ведь это день утраты отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Елизавета II отмечает 70-летие восхождения на престол. Британцев ждут четырёхдневные выходные-1

Поэтому выходные королева проводит в своем любимом загородном поместье Сандрингем. Место выбрано в память об ушедшем в 2021 году супруге. Однако не обойдется юбилейный год и без праздничных мероприятий. Правда, большая их часть запланирована на июнь.  

Елизавета II отмечает 70-летие восхождения на престол. Британцев ждут четырёхдневные выходные-4

Британцев ждут четырехдневные выходные, когда они смогут посетить Сандрингем и замок Балморал в Шотландии – частную резиденцию королевы. Также ожидается парад с участием почти полутора тысяч военнослужащих и 400 музыкантов, праздничные службы и обед на открытом воздухе, где за полукилометровым столом разместятся больше полутора тысяч приглашенных.  

# Праздничные даты # Елизавета II # Филипп Маунтбеттен # Фотофакт

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