Более 60 % граждан Молдовы против переизбрания Майи Санду на новый срок. Это данные социологических опросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их итоги показывают, что людям не нравится политика нынешнего руководства страны. Активная поддержка Запада проевропейской партией «Действие и солидарность» остается только политическим ходом, при этом реальной помощи населению нет. Следующие президентские выборы в Молдове пройдут в ноябре 2024 года.