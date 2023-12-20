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Большинство жителей Молдовы против переизбрания Санду на новый срок

20 декабря 2023 06:11
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Более 60 % граждан Молдовы против переизбрания Майи Санду на новый срок. Это данные социологических опросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство жителей Молдовы против переизбрания Санду на новый срок-1

Их итоги показывают, что людям не нравится политика нынешнего руководства страны. Активная поддержка Запада проевропейской партией «Действие и солидарность» остается только политическим ходом, при этом реальной помощи населению нет. Следующие президентские выборы в Молдове пройдут в ноябре 2024 года.

# Выборы # Майя Санду # Новости Молдовы

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