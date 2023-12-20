МИД Германии обвиняют в необоснованных тратах на роскошь

Федеральное контрольно-ревизионное управление Германии выдвинуло обвинения Министерству иностранных дел страны в покупке роскошной, но ненужной недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее стоимость превышает 7 миллионов евро. Такие траты на очередную резиденцию для немецкого представительства в бельгийской столице возмутили контролеров. Приобретение во внешнеполитическом ведомстве объяснили потребностями в большем количестве площади для должностных лиц. К слову, в новом особняке есть бассейн и спортивный корт.