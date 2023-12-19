Прозападная оппозиция вышла на протест в Белграде

Новости Сербии. Прозападная оппозиция в Сербии вышла на улицы Белграда с требованиями аннулирования результатов внеочередных парламентских выборов после победы коалиции президента Александра Вучича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонники блока «Сербия против насилия» осадили избирком в столице страны. Они начали захватывать работников ведомства, но это не увенчалось успехом. Протестующие забрасывали здание подручными предметами, а также перекрыли главные улицы города. В свою очередь, главы оппозиционного блока начали голодовку в ответ на неоправдавшиеся результаты голосования.