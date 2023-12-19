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Прозападная оппозиция вышла на протест в Белграде

19 декабря 2023 20:49
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Новости Сербии. Прозападная оппозиция в Сербии вышла на улицы Белграда с требованиями аннулирования результатов внеочередных парламентских выборов после победы коалиции президента Александра Вучича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прозападная оппозиция вышла на протест в Белграде -1

Сторонники блока «Сербия против насилия» осадили избирком в столице страны. Они начали захватывать работников ведомства, но это не увенчалось успехом. Протестующие забрасывали здание подручными предметами, а также перекрыли главные улицы города. В свою очередь, главы оппозиционного блока начали голодовку в ответ на неоправдавшиеся результаты голосования.

# Акции протеста # Новости Сербии

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