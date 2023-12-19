Более 10 тысяч немецких ресторанов могут закрыться в 2024 году

Новости Германии. Более 10 тысяч немецких ресторанов могут закрыться в следующем году из-за новогоднего подарка, подготовленного для них правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно решило более чем в два раза поднять для них налог – с 7 до 19 %. Если учесть постоянно растущие цены на продукты питания, коммунальные услуги и другие затраты, то работать рестораторам станет, мягко говоря, невыгодно. Естественно, они переложат бремя расходов на клиентов, но опасаются, что те не смогут позволить себе подорожавшие блюда. В Немецкой ассоциации отелей и ресторанов данную ситуацию назвали катастрофой. Обанкротиться или просто свернуть бизнес могут как минимум 12 тысяч ресторанов.