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Большинство немцев против поставок Украине крылатых ракет

07 марта 2024 05:54
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Около 60% немцев не согласны с планами правительства поставлять Украине крылатые ракеты. Об этом свидетельствуют данные проведенного в стране соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство немцев против поставок Украине крылатых ракет-1

Так, 58 % респондентов высказались против снабжения Киева боеприпасами а, 31 % и вовсе считают, что необходимо прекратить всю военную помощь. В агентстве отметили, что мнение немцев касательно этого вопроса меняется. Еще в феврале людей, которые поддерживали снабжение Киева ракетами, было на 3 % больше. Стоит отметить, что и идея отправить в Украину немецкие войска жителям Германии пришлась не по душе. Свыше 70 % опрошенных высказались против.

# Международная политика # Новости Германии

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