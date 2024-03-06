Экономические показатели ЕС просели за 2023 год

На фоне массовых протестов фермеров экономика Евросоюза показывает не лучшие результаты. По данным Евростата, более чем у половины стран высокая инфляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно в Румынии, Хорватии, а также в прибалтийских странах. Не могут в еврозоне справиться и с ростом потребительских цен. Больше всего подорожали продукты питания, энергоресурсы и услуги. Проседает и общеевропейская валюта. Прогнозы экспертов неутешительны: в ближайшее время экономика ЕС не сможет восстановить темпы роста, в частности, из-за устойчивого кризиса в промышленности.