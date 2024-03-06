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Латвийское правительство планирует модернизировать военные укрепления на границе с Беларусью

06 марта 2024 19:53
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Латвийское правительство планирует модернизировать военные укрепления на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти намерены и дальше вооружать свои рубежи, опасаясь мнимой агрессии с Востока.

Латвийское правительство планирует модернизировать военные укрепления на границе с Беларусью-1

В скором времени в приграничных районах появятся усиленные оборонительные позиции для солдат, заграждения, противотанковые рвы, минные поля и склады для боеприпасов. На это Рига выделила немало средств. Согласно данным проекта, власти планируют потратить более 300 миллионов евро. Остается неясным, пойдет ли финансирование на реализацию плана. Ранее во время похожих мероприятий разгорелся коррупционный скандал. Тогда было заявлено о хищении более 400 тысяч евро при закупке необходимых материалов.

# Граница

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