В Варшаве к протестующим фермерам присоединились шахтёры, охотники и пчеловоды

Пытаясь выйти на передовые военные позиции, власти Польши забывают о потребностях простых граждан. В Варшаве продолжается масштабная акция протеста фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней принимают участие десятки тысяч человек. Митингующие перекрывают улицы, жгут фаеры и покрышки.

Акция началась с пикета перед офисом премьер-министра. По мнению демонстрантов, именно власти, начиная с некогда правящей партии «Право и справедливость» и заканчивая нынешним кабмином Дональда Туска, несут ответственность за бедственное положение фермеров. Для оказания сопротивления в Варшаву стянуты усиленные наряды полиции. Не обошлось без стычек. Правоохранители не мешкая приступили к силовому разгону.

На этих кадрах видно, что власти Варшавы явно не экономят слезоточивый газ в попытке залить глаза каждому, кто сомневается в «демократичности» действующего режима. Если бы подобная ситуация случилась у нас, моментально бы посыпались обвинения в бесчеловечности. Ведь для европейских чиновников уже вошло в привычку лицемерие и двойные стандарты. К протестующим польским аграриям сегодня присоединились шахтеры, грузоперевозчики, охотники, лесники и пчеловоды, которые приехали со всех концов страны. Все они требуют отказа от зеленого курса Евросоюза и новой экологической политики. Так как ограничения затрагивают не только сельское хозяйство, но и промышленность страны.

Мы не согласны с требованиями «Зеленого курса», с ограничением использования удобрений и химических добавок, с ввозом нелегальных продуктов питания, которые загрязнены. То, что происходит сейчас – это трагедия. Наша пшеница и другие продукты остаются такими же в цене, как 30 лет назад, а затраты продолжают расти.

Предыдущая масштабная акция протеста прошла в Варшаве неделю назад и тогда она собрала более 50 тысяч участников.