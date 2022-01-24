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«Омикрон» не последний вариант? Что говорят специалисты о мутации коронавируса и заразности штаммов

24 января 2022 09:35
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Новые варианты коронавируса могут быть более заразными, чем «омикрон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Омикрон» не последний вариант? Что говорят специалисты о мутации коронавируса и заразности штаммов-1

Такое заявление сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения. По словам специалистов, чем больше циркулирует вирус, тем больше у него возможностей изменяться. Поэтому «омикрон» не будет последним вариантом COVID-19.  

«Омикрон» не последний вариант? Что говорят специалисты о мутации коронавируса и заразности штаммов-4

О свойствах новых штаммов коронавируса в настоящий момент ничего не известно. Однако, скорее всего, они будут более заразными, поскольку им потребуется превзойти те варианты, которые циркулируют сейчас.  

# Коронавирус # Фотофакт

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