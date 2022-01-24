«Омикрон» не последний вариант? Что говорят специалисты о мутации коронавируса и заразности штаммов

Новые варианты коронавируса могут быть более заразными, чем «омикрон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения. По словам специалистов, чем больше циркулирует вирус, тем больше у него возможностей изменяться. Поэтому «омикрон» не будет последним вариантом COVID-19.