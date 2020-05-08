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Больше тысячи человек в Германии подали в суд в связи с ограничениями из-за коронавируса

08 мая 2020 13:32
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Новости Германии. Жители Германии стремятся поскорее выйти из карантина. В связи с введенными мерами из-за коронавируса свыше тысячи человек подали в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше тысячи человек в Германии подали в суд в связи с ограничениями из-за коронавируса-1

Заявители пытаются оспорить ограничения на поездки и работу магазинов, а также требования носить маски в общественных местах. По словам председателя объединения судей страны, общее согласие немцев с ограничениями постепенно сходит на нет, растет стремление к ослаблению режима.

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Больше тысячи человек в Германии подали в суд в связи с ограничениями из-за коронавируса-4

Отметим, Германия уже приступила ко второму этапу выхода из карантина. В стране разрешили заниматься спортом на открытом воздухе, возобновили работу некоторые магазины.   

# Коронавирус # Фотофакт

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