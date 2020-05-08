Больше тысячи человек в Германии подали в суд в связи с ограничениями из-за коронавируса

Новости Германии. Жители Германии стремятся поскорее выйти из карантина. В связи с введенными мерами из-за коронавируса свыше тысячи человек подали в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Жители Германии стремятся поскорее выйти из карантина. В связи с введенными мерами из-за коронавируса свыше тысячи человек подали в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявители пытаются оспорить ограничения на поездки и работу магазинов, а также требования носить маски в общественных местах. По словам председателя объединения судей страны, общее согласие немцев с ограничениями постепенно сходит на нет, растет стремление к ослаблению режима.
Прогноз Всемирной туристской организации: число туристов в мире может снизиться на 70 %
Отметим, Германия уже приступила ко второму этапу выхода из карантина. В стране разрешили заниматься спортом на открытом воздухе, возобновили работу некоторые магазины.