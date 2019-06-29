Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр для развития спортивного туризма

Новости Беларуси. Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр в Минске для развития спортивного туризма. Об этом заявил генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузинский дипломат дал высокую оценку проведению спортивного мультифорума в Беларуси. К тому же, Всемирная туристская организация с прошлого года анализирует, какое влияние оказывает спорт на туризм в мире. Речь об Олимпийских и Европейских играх, различных спортивных фестивалях. Оценят и финансовый доход, и имиджевый. Успех минских европейских стартов также учтут при разработке комплексных рекомендаций для стран-участниц туристкой организации.

Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН:

В первую очередь я хочу поздравить Минск и Беларусь с успешным проведением Европейских игр. Вся Европа эту неделю находится в Минске. Я думаю, это даст позитивный результат. Здесь абсолютно безопасно, можно провести время с семьей. Что самое главное – это гостеприимство.

Светлана Демешко, заместитель начальника Главного управления спорта и туризма Минского горисполкома:

Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с международной туристической организацией. В Минске в последние годы туризм очень активно развивается. Конкретные данные по количеству туристов, которые приехали в Минск на Европейские игры, будут подводиться по итогам проведения Игр. Но сегодня уже понятно, что очень много организовано групп через туристические компании, которые посетили наш город.