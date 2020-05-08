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Землетрясение в Иране: погибли два человека, покрылась трещинами 1500-летняя крепость

08 мая 2020 13:15
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Новости Ирана. Сильное землетрясение произошло в Иране: погибли два человека, еще 22 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Иране: погибли два человека, покрылась трещинами 1500-летняя крепость-1

Землетрясение в Иране: погибли два человека, покрылась трещинами 1500-летняя крепость-3

Эпицентр природного катаклизма магнитудой 5,1 находился на границе двух провинций на севере страны. Жители пострадавших районов были вынуждены провести ночь на улице.

Землетрясение в Иране: погибли два человека, покрылась трещинами 1500-летняя крепость-6

Землетрясение повредило старинную крепость на западе страны. На стенах и сводах кирпичного сооружения, которому более полутора тысяч лет, появились глубокие трещины.

# Землетрясение # Фотофакт

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