Землетрясение в Иране: погибли два человека, покрылась трещинами 1500-летняя крепость

Новости Ирана. Сильное землетрясение произошло в Иране: погибли два человека, еще 22 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр природного катаклизма магнитудой 5,1 находился на границе двух провинций на севере страны. Жители пострадавших районов были вынуждены провести ночь на улице.