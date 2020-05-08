Землетрясение в Иране: погибли два человека, покрылась трещинами 1500-летняя крепость

Новости Ирана. Сильное землетрясение произошло в Иране: погибли два человека, еще 22 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. Сильное землетрясение произошло в Иране: погибли два человека, еще 22 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпицентр природного катаклизма магнитудой 5,1 находился на границе двух провинций на севере страны. Жители пострадавших районов были вынуждены провести ночь на улице.
Землетрясение повредило старинную крепость на западе страны. На стенах и сводах кирпичного сооружения, которому более полутора тысяч лет, появились глубокие трещины.