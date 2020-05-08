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В Австралии обнародовали план отмены карантина. Какие основные этапы?

08 мая 2020 13:08
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Новости мира. Многие страны мира, которые пошли по пути строгих, ограничительных мер, выходят из карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии обнародовали план отмены карантина. Какие основные этапы?-1

Со следующей недели к привычной жизни постепенно начнет возвращаться Франция. В большинстве регионов эпидемиологическая обстановка заметно стабилизировалась.

В Австралии обнародовали план отмены карантина. Какие основные этапы?-4

План отмены введенных ограничений обнародовали и в Австралии. Он предполагает три этапа. Уже на первой стадии откроются рестораны и кафе. Второй этап предполагает возобновление работы кинотеатров и салонов красоты. Во время заключительной стадии откроются внутренние границы между штатами.

Можно будет путешествовать в Новую Зеландию и собираться большими компаниями.

# Коронавирус # Фотофакт

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