В Австралии обнародовали план отмены карантина. Какие основные этапы?

Новости мира. Многие страны мира, которые пошли по пути строгих, ограничительных мер, выходят из карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со следующей недели к привычной жизни постепенно начнет возвращаться Франция. В большинстве регионов эпидемиологическая обстановка заметно стабилизировалась.

План отмены введенных ограничений обнародовали и в Австралии. Он предполагает три этапа. Уже на первой стадии откроются рестораны и кафе. Второй этап предполагает возобновление работы кинотеатров и салонов красоты. Во время заключительной стадии откроются внутренние границы между штатами.

Можно будет путешествовать в Новую Зеландию и собираться большими компаниями.