В Канаде задержали поджигателей вышек мобильной связи

Новости Канады. Полиция Канады задержала поджигателей вышек мобильной связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину и женщину арестовали, когда они пытались совершить поджог в пригородах Монреаля.

Подобные акты вандализма в стране фиксируют уже не первый раз. Эти инциденты связаны с популярной теорией заговора, согласно которой распространение COVID-19 может быть вызвано сетями 5G. Никаких подтверждений этой версии нет.