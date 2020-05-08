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В Канаде задержали поджигателей вышек мобильной связи

08 мая 2020 13:15
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Новости Канады. Полиция Канады задержала поджигателей вышек мобильной связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде задержали поджигателей вышек мобильной связи-1

Мужчину и женщину арестовали, когда они пытались совершить поджог в пригородах Монреаля.

В Канаде задержали поджигателей вышек мобильной связи-4

Подобные акты вандализма в стране фиксируют уже не первый раз. Эти инциденты связаны с популярной теорией заговора, согласно которой распространение COVID-19 может быть вызвано сетями 5G. Никаких подтверждений этой версии нет.

В Канаде задержали поджигателей вышек мобильной связи-7

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Причастны ли они к пяти аналогичным инцидентам, произошедшим в этом же районе, выясняется.

# Коронавирус # Фотофакт

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