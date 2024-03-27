Большая часть населения Польши поддерживает фермерские протесты. Такие данные соцопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 % респондентов высказались положительно. Комментируя результаты опроса, социологи заявляют, что поддержка демонстраций фермеров является формой проявления отрицательного отношения к европейской политике «зеленого курса» и безопасным способом выражения антиукраинских настроений.