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Большая часть населения Польши поддерживает фермерские протесты

27 марта 2024 06:10
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Большая часть населения Польши поддерживает фермерские протесты. Такие данные соцопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть населения Польши поддерживает фермерские протесты-1

Более 70 % респондентов высказались положительно. Комментируя результаты опроса, социологи заявляют, что поддержка демонстраций фермеров является формой проявления отрицательного отношения к европейской политике «зеленого курса» и безопасным способом выражения антиукраинских настроений.

# Акции протеста # Новости Польши

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