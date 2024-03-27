Гуманитарная ситуация в Йемене может ухудшиться из-за кризиса в Красном море. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гуманитарная ситуация в Йемене может ухудшиться из-за кризиса в Красном море. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оценкам экспертов, эскалация в регионе ускорит рост транспортных расходов, может задержать доставку продовольствия или привести к закрытию торговых путей. При таком развитии событий в первую очередь пострадают наиболее уязвимые группы населения.