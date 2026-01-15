Больницы Великобритании объявили критическую ситуацию из-за эпидемии гриппа

Великобритания переживает серьезный кризис системы здравоохранения. Крупнейшие больницы страны объявили о критической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – эпидемия гриппа и других вирусных заболеваний. Медицинские учреждения не справляются с резким наплывом пациентов. Из-за нехватки мест людей порой размещают в коридорах и иных подсобных помещениях.

Врачи вынуждены работать круглосуточно. Национальная служба здравоохранения призвала граждан обращаться в медучреждения только в экстренных случаях. По данным ведомства, страна может столкнуться с тяжелейшим сезоном гриппа за последние десятилетия.