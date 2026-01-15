Жителям Польши разослали брошюры с инструкциями на случай боевых действий

Власти Польши проводят масштабную подготовку населения к возможным чрезвычайным ситуациям. Министерство национальной обороны разослало гражданам 4 миллиона экземпляров брошюр «Руководство по безопасности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пособии содержатся подробные инструкции на случай начала боевых действий: рекомендации по созданию запасов продовольствия, схемы маршрутов эвакуации, карты расположения ближайших убежищ, таблицы сигналов тревоги.

Кроме того, в брошюре приведены советы по действиям при кибератаках, стихийных бедствиях и выходе из строя жизненно важной инфраструктуры. Всего министерство планирует напечатать 13 миллионов таких руководств.