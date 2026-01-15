Латвия купит у Швеции новые артиллерийские системы

Латвия продолжает наращивать военный потенциал. Страна намерена приобрести новые артиллерийские системы. По информации Министерства обороны, уже подписан контракт со Швецией о поставке 18 установок в текущем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это станет важным шагом в укреплении мощи и обороноспособности латвийской армии. Кроме того, стороны договорились о расширении военного сотрудничества. Швеция и Латвия создадут международное подразделение, которое позволит военнослужащим двух стран проводить совместные учения и совершенств.