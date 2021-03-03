Болгария отмечает День освобождения от османского ига

Новости Болгарии. В Болгарии отмечают День освобождения от османского ига, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Османской империей, в составе которой находилась Болгария. Согласно документу, страна обретала независимость.