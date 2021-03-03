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Болгария отмечает День освобождения от османского ига

03 марта 2021 09:33
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Новости Болгарии. В Болгарии отмечают День освобождения от османского ига, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болгария отмечает День освобождения от османского ига-1

3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Османской империей, в составе которой находилась Болгария. Согласно документу, страна обретала независимость.

Болгария отмечает День освобождения от османского ига-4

С национальным праздником президента Болгарии Румена Радева и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил, что Минск и Софию сближает не только богатый положительный опыт развития двустороннего партнерства в различных отраслях, но и вековые культурные и человеческие связи.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Румен Радев # Фотофакт

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