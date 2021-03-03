Препарат от коронавируса мог привести к гибели? В Австрии за два месяца вакцинации умерли более 40 человек

Новости Австрии. В Австрии за два месяца вакцинации более 40 человек умерли после прививки от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для иммунизации использовался препарат BioNTech / Pfizer.

Власти утверждают, что связь между вакциной и смертями не доказана. После вскрытия троих погибших было установлено, что препарат от коронавируса не мог привести к гибели. Еще 11 человек получили прививку в ходе инкубационного периода COVID-19, во время которого они скончались. У 19 человек были серьезные заболевания, которые, предположительно, и стали причиной смерти. По остальным случаям проводится расследование.

По данным Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения Австрии, сообщения о побочных эффектах прививки чаще поступали после использования вакцины компании AstraZeneca. В общей сложности было принято 6 676 сообщений с жалобами.