В Боливии из-за давки в университете погибли семеро студентов

Трагический инцидент произошел в вузе Эль-Альто. Учащиеся пришли на собрание и столпились у ограждения. Конструкция оказалась хрупкой и сломалась под давлением. Стоявшие у края молодые люди упали с высоты пятого этажа. Трое студентов погибли на месте. Еще четверо скончались от полученных травм в больнице. Расследованием произошедшего занимается полиция. Следователям предстоит выяснить, по какой причине ректорат и охрана допустили скопление людей в условиях пандемии.