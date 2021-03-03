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В Боливии из-за давки в университете погибли семеро студентов

03 марта 2021 09:02
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Новости Боливии. В результате давки в университете Боливии погибли семеро студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии из-за давки в университете погибли семеро студентов-1

Трагический инцидент произошел в вузе Эль-Альто. Учащиеся пришли на собрание и столпились у ограждения. Конструкция оказалась хрупкой и сломалась под давлением. Стоявшие у края молодые люди упали с высоты пятого этажа. Трое студентов погибли на месте. Еще четверо скончались от полученных травм в больнице. Расследованием произошедшего занимается полиция. Следователям предстоит выяснить, по какой причине ректорат и охрана допустили скопление людей в условиях пандемии.

# ЧП # Фотофакт

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