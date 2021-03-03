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В Калифорнии столкнулись фура с гравием и внедорожник. Погибли 13 человек

03 марта 2021 09:04
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Новости США. Крупное ДТП в Калифорнии. В районе небольшого американского города на границе с Мексикой столкнулись груженная гравием фура и внедорожник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии столкнулись фура с гравием и внедорожник. Погибли 13 человек-1

В автомобиле находились 25 человек, включая водителя. В результате аварии погибли 13 граждан. Шестеро пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Руководство штата обратилось за помощью к мексиканским коллегам, чтобы совместными усилиями установить обстоятельства и причины аварии.

# Авария в США # Фотофакт

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