Более тысячи человек подали иск против председателя Еврокомиссии. Документ подписали венгерские и польские чиновники, представители профсоюзов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фон дер Ляйен, которая в частной переписке вела переговоры с главой фармкомпании, обвиняют в коррупции при закупках вакцин от коронавируса более чем на 35 миллиардов евро. Кроме этого, одобренные Еврокомиссией препараты могли не пройти надлежащую проверку эффективности. Не исключено, что от общественности намеренно скрывали и их вероятную опасность.