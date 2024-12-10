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Более тысячи человек подали иск против председателя Еврокомиссии

10 декабря 2024 06:44
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Более тысячи человек подали иск против председателя Еврокомиссии. Документ подписали венгерские и польские чиновники, представители профсоюзов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи человек подали иск против председателя Еврокомиссии-2

Фон дер Ляйен, которая в частной переписке вела переговоры с главой фармкомпании, обвиняют в коррупции при закупках вакцин от коронавируса более чем на 35 миллиардов евро. Кроме этого, одобренные Еврокомиссией препараты могли не пройти надлежащую проверку эффективности. Не исключено, что от общественности намеренно скрывали и их вероятную опасность.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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