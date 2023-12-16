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Сотрудники авиакомпаний во Франции бастуют против прекращения полётов в аэропорту Орли

16 декабря 2023 16:53
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Новости Франции. Сотрудники авиакомпаний во Франции бастуют против прекращения полетов в столичном аэропорту Орли, об этом сообщают местные СМИ. Такие демонстрации профсоюзов приведут к массовому сбою в работе воздушных гаваней по всей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники авиакомпаний во Франции бастуют против прекращения полётов в аэропорту Орли-1

Участники выступают против решения крупнейших авиакомпаний Франции прекратить свою работу в Орли и перевести все рейсы в аэропорт Шарль-де-Голль. Работники боятся, что это повлияет на работу не только парижского хаба, но и на аэровокзалы Марселя, Ниццы и Тулузы. Если планы компаний все же осуществятся, то более 100 сотрудников могут лишиться своих рабочих мест.

# Акции протеста # Новости Франции

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